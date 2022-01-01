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Алексей Зубков

Алексей Зубков
Алексей Зубков
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Дата рождения
27 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
193 см
Биография Алексея Зубкова

Алексей Зубков родился 27 марта 1975 года в украинской столице. Оба родителя Леши были военными, которые посвятили жизнь военно-морскому флоту. Первые 14 лет своей жизни мальчик провел в Мурманске, после чего вышедшие на пенсию родители вернулись в родной Киев.

Леша рос всесторонне развитым ребенком. Он учился в исторической гимназии и музыкальной школе одновременно, ездил с классом на археологические раскопки и играл на трубе и гитаре. Тем не менее в детстве Леша мечтал пойти по стопам родителей и стать моряком. Он пытался сделать первый шаг в этом направлении в качестве кадета Суворовского и Нахимовского училищ, но из-за плохого зрения его не взяли.

После школы Алексей стал студентом Киевского национального университета телевидения, кино и театра имени Карпенко-Карого. Разочаровавшись в учебе, он ушел после третьего курса и четыре года работал охранником. Но через какое-то время понял, что мечты об актерской профессии вновь завладели его сознанием.

В 2001 году Алексей все-таки получил диплом и стал актером Национального академического театра драмы им. И. Франко. Через год он впервые появился и на экранах – в известном украинском сериале «Критическое состояние», рассказывающем о пациентах клиники, которые превратились в мутантов. После участия еще в ряде телепроектов Зубкова заметили и российские режиссеры. Алексей Козлов предложил ему роль в сериале «Прииск», которая принесла Зубкову всероссийскую узнаваемость и надолго стала его визитной карточкой.

Алексей женат на актрисе Татьяне Шляховой, в 2002 году она родила ему дочь.

Интересные факты о Алексее Зубкове
  • После школы Зубков целый год оттягивал с поступлением: у парня никак не получалось определиться с будущей специальностью. Все это время он проработал на стройке;
  • Актер предпочитает не афишировать личную жизнь и даже не имеет своего аккаунта в Instagram;
  • Свои отношения с супругой Зубков называет неспокойными. Пара часто спорит, обсуждает и репетирует сцены из будущих постановок или кинолент, иногда повышая голос до крика;
  • В 2016 году вернулся на родину, чтобы принять участие в ряде новых проектов. Позиционирует себя как украинский актер.
Фильмография Алексея Зубкова
Везучая
Везучая
мелодрама 2013, Россия
5.0
Бой местного значения
Бой местного значения
драма, военный 2008, Россия
0.0
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