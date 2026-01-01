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Унесенные ветром, или Пять безумных дней
Киноафиша Унесенные ветром, или Пять безумных дней

Спектакль Унесенные ветром, или Пять безумных дней

12+
Возраст 12+

О спектакле

Театральная комедия о создании культового фильма

Спектакль в постановке театра Георгия Данелии

Театр Георгия Данелии представляет комедию «Пять безумных дней», основанную на интересной истории создания финального сценария знаменитого фильма «Унесённые ветром». В центре сюжета — продюсер Дэвид Селзник, режиссёр Виктор Флеминг и сценарист Бен Хект, которые провели целую неделю в офисе в полной изоляции, пытаясь адаптировать роман Маргарет Митчелл к требованиям продюсера.

Кулисы кинопроизводства

По версии этой комедии, Селзник запер своих коллег, ограничив их рацион лишь бананами и арахисом, полагая, что более разнообразное питание может замедлить творческий процесс. Как же проходили эти «пять безумных дней»?

Зрелище, полное музыки и танца

В спектакле зрители увидят множество песен, танцев и ярких перевоплощений. Профессиональные актёры театра и кино подарят незабываемые моменты, заставляющие смеяться и задумываться.

P.S. Основано на реальных событиях...

Не упустите шанс окунуться в мир кинематографа и насладиться этой увлекательной комедией!

Режиссер
Сергей Романюк
В ролях
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Анна Захарова
Михаил Разумовский
Михаил Разумовский
Сергей Романюк
Артем Бордовский

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
22 октября четверг
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 500 ₽
27 ноября пятница
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 500 ₽

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