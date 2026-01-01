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Mikhail Morskov
Mikhail Morskov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Morskov
Mikhail Morskov
Mikhail Morskov
Date of Birth
7 May 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Composer, Director, Writer
Popular Films
7.1
Moya sobaka - kosmonavt
(2026)
6.9
The Good Boy
(2016)
6.1
Volshebnik
(2019)
Filmography
Yugoslaviya
History, Thriller, Drama
2026, Russia
7.1
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
Family, Adventure, Comedy, Children's
2026, Russia
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5.1
Kto tam?
Thriller,
2022, Russia
4.8
Kto tam?
Kto tam?
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
6.1
Volshebnik
Volshebnik
Drama, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
5.8
Elephant
Elefant
Comedy
2019, Russia
Watch trailer
5.5
Vyshe neba
Vyshe neba
Romantic, Family, Drama
2019, Russia
Watch trailer
4.1
Novogodniy remont
Novogodniy remont
Comedy
2019, Russia
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