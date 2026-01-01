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Mikhail Morskov
Mikhail Morskov Mikhail Morskov
Kinoafisha Persons Mikhail Morskov

Mikhail Morskov

Mikhail Morskov

Date of Birth
7 May 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Composer, Director, Writer

Popular Films

Moya sobaka - kosmonavt 7.1
Moya sobaka - kosmonavt (2026)
The Good Boy 6.9
The Good Boy (2016)
Volshebnik 6.1
Volshebnik (2019)

Filmography

Yugoslaviya
History, Thriller, Drama 2026, Russia
Moya sobaka - kosmonavt 7.1
Moya sobaka - kosmonavt Moya sobaka - kosmonavt
Family, Adventure, Comedy, Children's 2026, Russia
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Kto tam? 5.1
Kto tam?
Thriller, 2022, Russia
Kto tam? 4.8
Kto tam? Kto tam?
Thriller 2022, Russia
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Volshebnik 6.1
Volshebnik Volshebnik
Drama, Comedy 2019, Russia
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Elephant 5.8
Elephant Elefant
Comedy 2019, Russia
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Vyshe neba 5.5
Vyshe neba Vyshe neba
Romantic, Family, Drama 2019, Russia
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Novogodniy remont 4.1
Novogodniy remont Novogodniy remont
Comedy 2019, Russia
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