Бывшая девушка и агенты ФБР уговаривают профессионального вора и его команду осуществить «невероятное ограбление» на борту самолёта Boeing 777, который летит из Лондона в Цюрих, и предотвратить террористическую атаку.
|12 января 2024
|Панама
Примерно в 1:17:30, когда Йоргенсен встречается с женщиной из Левиафана, большая картина парусника, висящая на стене, — это картина Рембрандта "Христос в буре на Галилейском море". Она была украдена из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне 18 марта 1990 года.
Кино повествует о профессиональной группировке воров, которых… Читать дальше…