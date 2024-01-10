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Постер фильма Воздушное ограбление
5.4
Воздушное ограбление - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Воздушное ограбление
5.4

Воздушное ограбление

, 2024
Lift
США / боевик, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Воздушное ограбление
5.4
Воздушное ограбление - Трейлер 2
Воздушное ограбление  Трейлер 2

О фильме

Бывшая девушка и агенты ФБР уговаривают профессионального вора и его команду осуществить «невероятное ограбление» на борту самолёта Boeing 777, который летит из Лондона в Цюрих, и предотвратить террористическую атаку.

В ролях

Кевин Харт
Кевин Харт
Cyrus
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро
Abby
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Huxley
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Denton
Урсула Корберо
Урсула Корберо
Camila
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Magnus
Вивейк Калра
Luke
Жан Рено
Жан Рено
Jorgensen
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
N8
Берн Горман
Берн Горман
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Росс Андерсон
Росс Андерсон
Режиссер Ф. Гэри Грей
Сценарист Daniel Kunka
Композитор Доминик Льюис, Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 января 2024
Премьера в мире 10 января 2024
Дата выхода
12 января 2024 Панама
Производство Netflix, 6th & Idaho Productions, Genre Films
Другие названия
Lift, Lift: Un robo de primera clase, En plein vol, Jaf în zbor, Légi csibészek, Lift: Golpe no Ar, Lift: Roubo nas Alturas, Lift/リフト, Rööv, Samodagi o'g'irlik, Skok w przestworzach, Uçuk Bir İş, V letu, Vụ Trộm Trên Không, Воздушное ограбление, Зліт, 偷破天界线, 偷破天際線, 偷窃, سرقت, Асансьорът, Повдигане

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 17 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Воздушное ограбление - Трейлер 2
Воздушное ограбление Трейлер 2
Воздушное ограбление - Трейлер
Воздушное ограбление Трейлер
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Интересные факты

Примерно в 1:17:30, когда Йоргенсен встречается с женщиной из Левиафана, большая картина парусника, висящая на стене, — это картина Рембрандта "Христос в буре на Галилейском море". Она была украдена из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне 18 марта 1990 года.

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