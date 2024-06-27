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Воздушное ограбление - Трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Воздушное ограбление. Трейлер 2

Воздушное ограбление. Трейлер 2

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Дата публикации: 9 января 2024
Воздушное ограбление – Бывшая девушка и агенты ФБР уговаривают профессионального вора и его команду осуществить «невероятное ограбление» на борту самолёта Boeing 777, который летит из Лондона в Цюрих, и предотвратить террористическую атаку.
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Weteran Mc 27 июня 2024, 00:37
Оценка
"Воздушное ограбление" - новый боевик от студии Netflix, 2024 года выпуска.
Кино повествует о профессиональной группировке воров, которых уговаривает ФБР украсть золотые слитки на 100 миллионов долларов, перевозимые на борту обычного пассажирского самолета.
Хоть динамика в фильме присутствует, но по мне, её как-то маловато. Основа сюжета - это переговоры и разработка плана ограбления, а хотелось бы побольше экшна.
В общем, я не впечатлён, можно было снять и получше. Не судите строго, это всего лишь моё мнение. Оценка фильму: 6 из 10.
27 июня 2024, 00:37 Ответить
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