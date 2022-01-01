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Саша, 2022

2022 / Россия
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О фильме

15-летняя Саша переезжает жить к отцу, чужому человеку, которого почти не знает и не видела много лет. Этому не рад ни он, ни она, но так уж вышло. Протестуя против решения, принятого за нее взрослыми, Саша бреется под ноль и сбегает из дома.

В таком виде, короткостриженую и потерянную, местные подростки — Максим и девчонка по прозвищу Мышь — принимают Сашу за пацана. Так внезапно девушка получает возможность войти в новый для нее мир ровесников, увлекательный и подчас опасный. Саша притворяется другим человеком, не подозревая, как далеко ее заведёт этот обман.

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Бек
В ролях
Аня Патокина
Полина Федина
Полина Федина
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Маргарита Толстоганова
Константин Шпаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Саша 1 постер
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Саша
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