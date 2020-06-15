Иван Лутошин — врач-невролог, только что узнавший, что у него опухоль головного мозга. Так как операцию провести невозможно, герой решает сразу свести счеты с жизнью, дабы не дожидаться мучительной смерти. Во время неудачной попытки самоубийства он знакомится с оперуполномоченным полиции Ильей Тумановым, и тот предлагает ему участвовать в опасных полицейских операциях, чтобы его смерть не была бессмысленной. Лутошин активно вовлекается в полицейскую деятельность, бесстрашно рискуя своей жизнью, и узнает, что рост опухоли замедляется.