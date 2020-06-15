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Постер к сериалу Герой по вызову
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Киноафиша Сериалы Герой по вызову
Герой по вызову (2020 - 2020) Герой по вызову 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 7 часов 50 минут
О чем сериал

Иван Лутошин — врач-невролог, только что узнавший, что у него опухоль головного мозга. Так как операцию провести невозможно, герой решает сразу свести счеты с жизнью, дабы не дожидаться мучительной смерти. Во время неудачной попытки самоубийства он знакомится с оперуполномоченным полиции Ильей Тумановым, и тот предлагает ему участвовать в опасных полицейских операциях, чтобы его смерть не была бессмысленной. Лутошин активно вовлекается в полицейскую деятельность, бесстрашно рискуя своей жизнью, и узнает, что рост опухоли замедляется.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристина Асмус
Кристина Асмус капитан Елизавета Андреевна Леонова, следователь СК
Михаил Евланов
Михаил Евланов "Джокер" Сергей Иванович Скуратов, нарколог
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Марина Калецкая
Марина Калецкая
Ирина Вербицкая
Ирина Вербицкая
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Герой по вызову - Сезон 1 Сезон 1
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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