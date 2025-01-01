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Небылица. История необыкновенной любви
Билеты от 1500₽
Киноафиша Небылица. История необыкновенной любви

Спектакль Небылица. История необыкновенной любви

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль Марины Брусникиной «Небылица. История необыкновенной любви»

Приглашаем вас на спектакль «Небылица. История необыкновенной любви», поставленный по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». Эта драматическая история переносит нас в непростое время, когда молодая женщина, недоучившаяся балерина по имени Мария Небылица, сталкивается с ужасами войны.

Сюжет

Марии всего 24 года. Она стремительно попадает на фронт, сталкивается с тяжелыми испытаниями: заболеванием тифом, потерей первенца и предательством любимого человека. Несмотря на все трудности, ее храброе сердце полное веры и любви, не сдается. Спектакль исследует, как жажда жизни и сила духа помогают преодолеть любые преграды.

О постановке

Режиссером спектакля является Марина Брусникина, которая создала пронзительную историю, способную вдохновить зрителей. После просмотра «Небылицы» у вас появится желание жить и любить так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.

Важно знать

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной истории! Ждем вас в нашем театре!

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Илья Лыков
Виктория Романенко
Виктория Романенко
Олег Феоктистов
Олег Феоктистов
Николай Клямчук
Николай Клямчук
Александр Хованский

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

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