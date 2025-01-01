Спектакль Марины Брусникиной «Небылица. История необыкновенной любви»

Приглашаем вас на спектакль «Небылица. История необыкновенной любви», поставленный по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». Эта драматическая история переносит нас в непростое время, когда молодая женщина, недоучившаяся балерина по имени Мария Небылица, сталкивается с ужасами войны.

Сюжет

Марии всего 24 года. Она стремительно попадает на фронт, сталкивается с тяжелыми испытаниями: заболеванием тифом, потерей первенца и предательством любимого человека. Несмотря на все трудности, ее храброе сердце полное веры и любви, не сдается. Спектакль исследует, как жажда жизни и сила духа помогают преодолеть любые преграды.

О постановке

Режиссером спектакля является Марина Брусникина, которая создала пронзительную историю, способную вдохновить зрителей. После просмотра «Небылицы» у вас появится желание жить и любить так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.

Важно знать

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной истории! Ждем вас в нашем театре!