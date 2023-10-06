В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку

Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите

Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян

«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»

«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи

«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат

Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»