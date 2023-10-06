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Постер фильма Невидимый мой
5.6
Киноафиша Фильмы Невидимый мой
5.6

Невидимый мой

, 2023
Nevidimyy moy
Россия / драма / 18+
Постер фильма Невидимый мой
5.6

О фильме

Мать-одиночка Мария живет с сыном и дочкой в наукограде, который готовят к ликвидации. Она верит, что ее муж-физик, исчезнувший шесть лет назад, во время проведения научного эксперимента, находится где-то рядом — просто в другом измерении. В город приезжает бывший коллега мужа в поисках записей пропавшего, а у Марии появляется ухажер-дальнобойщик Стас, готовый увезти ее вместе с детьми и начать совместную новую жизнь. Встав перед выбором, женщина никак не может решиться оставить мужа-невидимку.

В ролях

Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Mariya
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Сергей Грузинов
Сергей Грузинов
Ilya
Полина Райкина
Полина Райкина
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Averbach
Тамара Адамова
Valya
Юлия Черепнина
Юлия Черепнина
Nina Fyodorova
Natalya Donskaya
Ulyana Filatova
Олег Гаркуша
Олег Гаркуша
Anver Jgudin
Lev Naumovich Krivtsov
Режиссер Антон Бильжо
Сценарист Антон Бильжо, Евгений Керов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 октября 2023

Где посмотреть фильм

START
Производство Republic
Другие названия
Nevidimyy moy, Невидимый мой

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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Невидимый мой
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