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Мать-одиночка Мария живет с сыном и дочкой в наукограде, который готовят к ликвидации. Она верит, что ее муж-физик, исчезнувший шесть лет назад, во время проведения научного эксперимента, находится где-то рядом — просто в другом измерении. В город приезжает бывший коллега мужа в поисках записей пропавшего, а у Марии появляется ухажер-дальнобойщик Стас, готовый увезти ее вместе с детьми и начать совместную новую жизнь. Встав перед выбором, женщина никак не может решиться оставить мужа-невидимку.