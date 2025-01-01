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Позывной Тишина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Позывной Тишина

Спектакль Позывной Тишина

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Монолог-исповедь, основанная на рассказе реального человека

Спектакль «Битва с бездной» – это монолог-исповедь, основанный на реальной истории нашего современника Артёма. Его жизнь за несколько дней была насыщена трагическими событиями: добровольный уход на спецоперацию, предательство близкого человека и решающий бой. Главный вопрос, который встает перед Артёмом – сдаться или бороться, выжить или погибнуть?

Артём не просто выжил в бою – он совершил подвиг ради других и нашел настоящую любовь в госпитале, встретив Катю. Казалось бы, после всех пережитых ужасов, все самое страшное позади. Однако, наш герой вновь оказывается на поле боя – теперь с самим собой и с черной бездной, притаившейся в закоулках души.

Финальная битва

Зритель станет свидетелем того, как Артём делится своими чувствами и переживаниями. Чем закончится его внутренняя борьба? В конце спектакля у зрителя останется лишь один вопрос: «А я бы так смог?»

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Если у вас есть аллергия на компоненты дыма, мы рекомендуем не брать билеты на первые ряды партера.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю, которая заставит вас задуматься о настоящих ценностях и внутренней силе человека.

Режиссер
Севастьян Смышников
В ролях
Николай Клямчук
Николай Клямчук
Арина Автушенко
Дмитрий Бродецкий
Максим Сачков
Севастьян Смышников

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

12+
Сертификат
17 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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