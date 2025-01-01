Спектакль Позывной Тишина

Монолог-исповедь, основанная на рассказе реального человека

Спектакль «Битва с бездной» – это монолог-исповедь, основанный на реальной истории нашего современника Артёма. Его жизнь за несколько дней была насыщена трагическими событиями: добровольный уход на спецоперацию, предательство близкого человека и решающий бой. Главный вопрос, который встает перед Артёмом – сдаться или бороться, выжить или погибнуть?

Артём не просто выжил в бою – он совершил подвиг ради других и нашел настоящую любовь в госпитале, встретив Катю. Казалось бы, после всех пережитых ужасов, все самое страшное позади. Однако, наш герой вновь оказывается на поле боя – теперь с самим собой и с черной бездной, притаившейся в закоулках души.

Финальная битва

Зритель станет свидетелем того, как Артём делится своими чувствами и переживаниями. Чем закончится его внутренняя борьба? В конце спектакля у зрителя останется лишь один вопрос: «А я бы так смог?»

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Если у вас есть аллергия на компоненты дыма, мы рекомендуем не брать билеты на первые ряды партера.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю, которая заставит вас задуматься о настоящих ценностях и внутренней силе человека.