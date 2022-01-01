Сериал «Город тайн» – это российская адаптация корейского детектива «Stranger». Алексей Платов – сотрудник следственного комитета с необычной особенностью организма. После детской травмы мозга он потерял возможность что-либо ощущать. Теперь Леша бесстрашен, невозмутим и одинок, что и повлияло на его выбор профессии. Однажды герой отправляется за компроматом к влиятельному бизнесмену, но обнаруживает его убитым. Также на месте оказывается молодая лейтенант Полина Лаврова. Вместе они берутся за расследование.