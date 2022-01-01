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Киноафиша Сериалы Город тайн
Город тайн (2022 - …) Город тайн
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Город тайн» – это российская адаптация корейского детектива «Stranger». Алексей Платов – сотрудник следственного комитета с необычной особенностью организма. После детской травмы мозга он потерял возможность что-либо ощущать. Теперь Леша бесстрашен, невозмутим и одинок, что и повлияло на его выбор профессии. Однажды герой отправляется за компроматом к влиятельному бизнесмену, но обнаруживает его убитым. Также на месте оказывается молодая лейтенант Полина Лаврова. Вместе они берутся за расследование.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Любимов
Илья Любимов
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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