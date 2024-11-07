Рассказ о жизни матадора Андреса Роки Рея — на арене и за её пределами.
СтранаФранция / Португалия / Испания
Продолжительность2 часа 5 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн7 октября 2025
Премьера в мире7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024
Литва
N13
Сборы в мире$723 437
ПроизводствоLaCima Producciones, 3Cat, A Contracorriente Films
Другие названия
Tardes de soledad, Afternoons of Solitude, Nachmittage der Einsamkeit, Pomeriggi Di Solitudine, Popołudnia samotności, Stunder av stillhet, Tardes de solidão, Usamljena poslijepodneva, Απομεσήμερα της μοναξιάς, Дни одиночества, 鬥牛場的午後孤寂