Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гренландия 2: Миграция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Послеполуденные часы одиночества
Постер фильма Послеполуденные часы одиночества
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Послеполуденные часы одиночества

Послеполуденные часы одиночества

Tardes de soledad 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Рассказ о жизни матадора Андреса Роки Рея — на арене и за её пределами.

Страна Франция / Португалия / Испания
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 октября 2025
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Литва N13
Сборы в мире $723 437
Производство LaCima Producciones, 3Cat, A Contracorriente Films
Другие названия
Tardes de soledad, Afternoons of Solitude, Nachmittage der Einsamkeit, Pomeriggi Di Solitudine, Popołudnia samotności, Stunder av stillhet, Tardes de solidão, Usamljena poslijepodneva, Απομεσήμερα της μοναξιάς, Дни одиночества, 鬥牛場的午後孤寂
Режиссер
Альберт Серра
Альберт Серра
В ролях
Roberto Domínguez
Francisco Manuel Durán
Antonio Gutiérrez
Francisco Gómez
Manuel Lara
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше