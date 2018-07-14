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Киноафиша Фильмы Король-Cолнце
Roi Soleil

Король-Cолнце, 2018

2018 / Испания / Португалия
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О фильме

Испанский режиссер Альберт Серра вновь возвращается к персонажу Людовика XIV, в фильме «Смерть Людовика XIV» (2016) режиссер скрупулезно обнажал подробности последних дней жизни французского короля, сыгранного легендой новой французской волны Жан-Пьером Лео. Теперь же вместо роскошного дворца, зритель обнаруживает монарха, исполненного непрофессиональным актером, в полном одиночестве в белых стенах галерейного пространства под светом красных неоновых ламп. Актёр Луис Серрат играет агонию короля Людовика XIV в течение семи дней подряд. В последний, седьмой день неизбежно наступит смерть.

5.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 июля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Альберт Серра
Альберт Серра
В ролях
Луис Серрат
Все актеры и съемочная группа
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