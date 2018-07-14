Король-Cолнце, 2018

Испанский режиссер Альберт Серра вновь возвращается к персонажу Людовика XIV, в фильме «Смерть Людовика XIV» (2016) режиссер скрупулезно обнажал подробности последних дней жизни французского короля, сыгранного легендой новой французской волны Жан-Пьером Лео. Теперь же вместо роскошного дворца, зритель обнаруживает монарха, исполненного непрофессиональным актером, в полном одиночестве в белых стенах галерейного пространства под светом красных неоновых ламп. Актёр Луис Серрат играет агонию короля Людовика XIV в течение семи дней подряд. В последний, седьмой день неизбежно наступит смерть.