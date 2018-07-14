Король-Cолнце, 2018

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о выходе в прокат О фильме Испанский режиссер Альберт Серра вновь возвращается к персонажу Людовика XIV, в фильме «Смерть Людовика XIV» (2016) режиссер скрупулезно обнажал подробности последних дней жизни французского короля, сыгранного легендой новой французской волны Жан-Пьером Лео. Теперь же вместо роскошного дворца, зритель обнаруживает монарха, исполненного непрофессиональным актером, в полном одиночестве в белых стенах галерейного пространства под светом красных неоновых ламп. Актёр Луис Серрат играет агонию короля Людовика XIV в течение семи дней подряд. В последний, седьмой день неизбежно наступит смерть. Развернуть 5.1 Оцените 12 голосов Продолжительность 1 час 1 минута Год выпуска 2018 Премьера в мире 14 июля 2018 Возраст 18+ Режиссер Альберт Серра В ролях Луис Серрат Все актеры и съемочная группа

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