Песнь птиц, 2008

В центре внимания фильма — евангельские события между походом волхвов с подношениями для родившегося Мессии и бегством Иосифа и Марии в Египет. Здесь зритель следит за перемещениями и препирательствами трёх волхвов. Волхвы здесь вовсе не степенные и умудрённые опытом старцы, а ленивые и обидчивые путники, медленно бродящие кругами по пустыне (странно, как они вообще достигли своей цели) и убивающие время в обсуждениях того, можно ли ходить по облакам и на кого охотятся ангелы. Канонический сюжет расплывается в обилии несущественных подробностей, а простоватые герои не кажутся озарёнными божественным светом, поэтому зритель по ходу действия видит не Вифлеемскую звезду, а искреннее недоумение Марии и Иосифа при встрече с волхвами.