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Киноафиша Фильмы Песнь птиц
El cant dels ocells

Песнь птиц, 2008

2008 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

В центре внимания фильма — евангельские события между походом волхвов с подношениями для родившегося Мессии и бегством Иосифа и Марии в Египет. Здесь зритель следит за перемещениями и препирательствами трёх волхвов. Волхвы здесь вовсе не степенные и умудрённые опытом старцы, а ленивые и обидчивые путники, медленно бродящие кругами по пустыне (странно, как они вообще достигли своей цели) и убивающие время в обсуждениях того, можно ли ходить по облакам и на кого охотятся ангелы. Канонический сюжет расплывается в обилии несущественных подробностей, а простоватые герои не кажутся озарёнными божественным светом, поэтому зритель по ходу действия видит не Вифлеемскую звезду, а искреннее недоумение Марии и Иосифа при встрече с волхвами.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 20 мая 2008
Возраст 16+
Режиссер
Альберт Серра
Альберт Серра
Все актеры и съемочная группа
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