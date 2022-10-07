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Постер к сериалу Страна огня
Постер к сериалу Страна огня
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Киноафиша Сериалы Страна огня

Страна огня (2022 - …)

Fire Country
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодой осужденный по имени Бод Донован. Желая искупить вину, а также сократить срок своего тюремного заключения, он присоединяется к программе пожаротушения. Герой возвращается в провинциальный городок в Северной Калифорнии, откуда он родом. Там Бод и другие заключенные работают вместе с сотрудниками элитного пожарного подразделения. Их главная задача – тушить масштабные возгорания на территории региона. Доновану и его коллегам предстоит пройти через множество испытаний.

Страна огня - трейлер
Страна огня
трейлер
В ролях
В ролях
Билли Бёрк
Билли Бёрк
Макс Тириот
Макс Тириот
Кевин Алехандро
Кевин Алехандро
Тай Олссон
Тай Олссон
Жуль Латимер
Дайан Фарр
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Страна огня»
The Fresh Prince of Edgewater
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2022
Where There's Smoke...
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2022
Work, Don't Worry
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Страна огня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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