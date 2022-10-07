В центре событий оказывается молодой осужденный по имени Бод Донован. Желая искупить вину, а также сократить срок своего тюремного заключения, он присоединяется к программе пожаротушения. Герой возвращается в провинциальный городок в Северной Калифорнии, откуда он родом. Там Бод и другие заключенные работают вместе с сотрудниками элитного пожарного подразделения. Их главная задача – тушить масштабные возгорания на территории региона. Доновану и его коллегам предстоит пройти через множество испытаний.