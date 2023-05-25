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Киноафиша Новости Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!»

Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!»

25 мая 2023 10:14
Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!»

Премьера продолжения сериала о романтичных сотрудниках загробных служб состоится на следующей неделе.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер второго сезона сериала «Здравствуйте, вам пора!».

В центре сюжета — влюбленные вестники смерти Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк), работа которых заключается в том, чтобы предупреждать людей об их скорой кончине. В новых сериях герои решают уйти из осточертевшей профессии, вновь стать смертными и создать семью. Для осуществления этой мечты им приходится заручиться поддержкой самого Бога, который доверяет паре новое ответственное задание — взять на себя обязанности по приведению людей к свету. Отныне Паша и Настя не предупреждают своих «клиентов» о конце, а возвращают их в жизнь: помогают им родиться, спасают от смерти, вытаскивают из комы. Заступив на новые должности, герои сталкиваются с завистливым конкурентом Петром (Давид Манукян), который припас для влюбленных множество неприятных сюрпризов.

Режиссером проекта выступает Леонид Марголин, ранее работавший над комедиями «Любовь в нерабочие недели» и «Счастья! Здоровья!». Функции продюсеров выполняют братья Сарик и Гевонд Андреасяны, наиболее известные по картинам «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Манюня в кино».

Второй сезон «Здравствуйте, вам пора!», состоящий из 10 серий, дебютирует на Premier в следующий четверг, 1 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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