«Держи удар, детка!»: Рецензия Киноафиши
Быть красивой – тяжкая ноша. Под силу не всем. Лучшая студентка журфака Светлана Богатырева хоть и справляется, но с трудом: препятствия на её пути к совершенству плодятся, как кролики. Во-первых, учеба – там приходится доказывать, что ты не только красивая, но и умная, а это так скучно. Во-вторых, однокурсники – от соперничества с отстойными персонажами всех мастей портится настроение и цвет лица. Что тоже не комильфо. А ведь ее, Свету Богатыреву, уже давно ждет телевидение – софиты, поклонники, слава…
Но главной её проблемой является, конечно, сестра-близнец. Таня с детства занимается боксом: мечтает прорваться в сборную. И шансы у неё есть. Но вот беда: за неделю до соревнований она травмирует руку – и если об этом узнает тренер, не видать ей ринга, как своих ушей. Что же делать? На семейном совете папа (Михаил Пореченков) принимает решение: пока травма не заживет, вместо Тани на тренировки будет ходить Света (Екатерина Владимирова). Ведь девушки страшно похожи – их и родственники-то путают, а чужие люди и вовсе не различают. А будущая чемпионка по боксу пока подменит красавицу-сестру на журфаке – поработает вместо той на телевидении, защитит практику, ну и так далее…
«Держи удар, детка!» - это типичная комедия положений. И искать в ней какие-то глубинные смыслы или подтексты было бы глупо – их тут попросту нет. Фабула целиком и полностью строится на комичной ситуации: девушки из двух разных миров меняются местами – и чем сильнее эти миры различаются, тем смешнее. Точнее, тем смешнее должно бы было быть. Потому что на самом деле смешного в «Держи удар, детка!» не так уж и много. Зато нелепого – хоть отбавляй.
Главной нелепостью можно назвать саму ситуацию «подмены» – в том виде, как она подается в фильме. Света никогда не занималась спортом (а уж тем более боксом) – она и бегать-то умеет только на каблуках. Сколько времени понадобится профессиональному тренеру, чтобы понять, что данная барышня никогда не надевала перчаток и не «общалась» с боксерской грушей? Секунд тридцать? Сорок? Минуту? В фильме гламурная фифа тренируется в зале неделю – никому и в голову не приходит засомневаться в ее чемпионских навыках. А ведь Таня претендует на место в российской сборной, то есть она одна из лучших в стране.
Далее. Как могло так получиться, что никто из окружения Светы или Тани никогда даже не слышал о наличии у той близнеца? Они могли бы быть незнакомы – но не знать, что у твоей ближайшей подруги есть сестра… Что-то я сомневаюсь. А как легко королева красоты соглашается подставить свою мордашку под боксерские удары (Света – профессиональная красавица, побеждает в модельных конкурсах), как легко надевает на свою завитую в дорогущем салоне головку бомжатскую шапочку…
Мелочи, скажете вы? Но от этого неправдоподобия интерес к фильму пропадает, так и не успев толком появиться. Вообще, такое впечатление, что авторы ровным счетом ничего не знают ни про бокс, ни про телевизионную кухню, ни про журфак. В результате перед нами обычный набор глупостей, еще и с добавлением примитивного актерского кривляния. Исключения есть, но их кот наплакал. Например, хорошо работают только Михаил Пореченков, Константин Крюков, Игорь Верник да еще несколько человек. Все остальные… Я понимаю, что это, скорее всего, установка режиссера («сделайте нам максимально ярко, сделайте нам максимально смешно»), тем не менее, актеров на экране иногда просто жалко.
Кстати, по факту, звезды в «Держи удар, детка!» Ары Оганесяна занимают не так много места. Большинство из них приглашены на микроскопические роли или эпизоды (например, Рой Джонс, тот же Игорь Верник, Ольга Бузова и т.д.). Конечно, такой прием, как правило, срабатывает безотказно – зритель идет в кинотеатр за знакомыми именами. И чем больше таких имен – тем лучше. Насколько этичен такой милый «обман» судить не берусь – решайте сами. И ещё. Конечно, «Держи удар, детка!» не совсем безнадежен (в этом году встречались и более слабые комедии). В фильме иногда появляется драйв, иногда проскальзывают неплохие шутки, есть парочка удачных сцен… Но эти «проблески», как назло, тонут в общем бардаке и безвкусице. И фильм, как боксер-недоучка, яростно машет кулаками в разные стороны – но никак не может попасть в цель.
Расписание и покупка билетов на фильм «Держи удар, детка!»
В российском прокате с 6 октября 2016 года
Вера Алёнушкина