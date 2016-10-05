«Держи удар, детка!»: Рецензия Киноафиши

Опять бью – мимо…

Быть красивой – тяжкая ноша. Под силу не всем. Лучшая студентка журфака Светлана Богатырева хоть и справляется, но с трудом: препятствия на её пути к совершенству плодятся, как кролики. Во-первых, учеба – там приходится доказывать, что ты не только красивая, но и умная, а это так скучно. Во-вторых, однокурсники – от соперничества с отстойными персонажами всех мастей портится настроение и цвет лица. Что тоже не комильфо. А ведь ее, Свету Богатыреву, уже давно ждет телевидение – софиты, поклонники, слава…

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Но главной её проблемой является, конечно, сестра-близнец. Таня с детства занимается боксом: мечтает прорваться в сборную. И шансы у неё есть. Но вот беда: за неделю до соревнований она травмирует руку – и если об этом узнает тренер, не видать ей ринга, как своих ушей. Что же делать? На семейном совете папа (Михаил Пореченков) принимает решение: пока травма не заживет, вместо Тани на тренировки будет ходить Света (Екатерина Владимирова). Ведь девушки страшно похожи – их и родственники-то путают, а чужие люди и вовсе не различают. А будущая чемпионка по боксу пока подменит красавицу-сестру на журфаке – поработает вместо той на телевидении, защитит практику, ну и так далее…

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

«Держи удар, детка!» - это типичная комедия положений. И искать в ней какие-то глубинные смыслы или подтексты было бы глупо – их тут попросту нет. Фабула целиком и полностью строится на комичной ситуации: девушки из двух разных миров меняются местами – и чем сильнее эти миры различаются, тем смешнее. Точнее, тем смешнее должно бы было быть. Потому что на самом деле смешного в «Держи удар, детка!» не так уж и много. Зато нелепого – хоть отбавляй.

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Главной нелепостью можно назвать саму ситуацию «подмены» – в том виде, как она подается в фильме. Света никогда не занималась спортом (а уж тем более боксом) – она и бегать-то умеет только на каблуках. Сколько времени понадобится профессиональному тренеру, чтобы понять, что данная барышня никогда не надевала перчаток и не «общалась» с боксерской грушей? Секунд тридцать? Сорок? Минуту? В фильме гламурная фифа тренируется в зале неделю – никому и в голову не приходит засомневаться в ее чемпионских навыках. А ведь Таня претендует на место в российской сборной, то есть она одна из лучших в стране.

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Далее. Как могло так получиться, что никто из окружения Светы или Тани никогда даже не слышал о наличии у той близнеца? Они могли бы быть незнакомы – но не знать, что у твоей ближайшей подруги есть сестра… Что-то я сомневаюсь. А как легко королева красоты соглашается подставить свою мордашку под боксерские удары (Света – профессиональная красавица, побеждает в модельных конкурсах), как легко надевает на свою завитую в дорогущем салоне головку бомжатскую шапочку…

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Мелочи, скажете вы? Но от этого неправдоподобия интерес к фильму пропадает, так и не успев толком появиться. Вообще, такое впечатление, что авторы ровным счетом ничего не знают ни про бокс, ни про телевизионную кухню, ни про журфак. В результате перед нами обычный набор глупостей, еще и с добавлением примитивного актерского кривляния. Исключения есть, но их кот наплакал. Например, хорошо работают только Михаил Пореченков, Константин Крюков, Игорь Верник да еще несколько человек. Все остальные… Я понимаю, что это, скорее всего, установка режиссера («сделайте нам максимально ярко, сделайте нам максимально смешно»), тем не менее, актеров на экране иногда просто жалко.

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Кстати, по факту, звезды в «Держи удар, детка!» Ары Оганесяна занимают не так много места. Большинство из них приглашены на микроскопические роли или эпизоды (например, Рой Джонс, тот же Игорь Верник, Ольга Бузова и т.д.). Конечно, такой прием, как правило, срабатывает безотказно – зритель идет в кинотеатр за знакомыми именами. И чем больше таких имен – тем лучше. Насколько этичен такой милый «обман» судить не берусь – решайте сами. И ещё. Конечно, «Держи удар, детка!» не совсем безнадежен (в этом году встречались и более слабые комедии). В фильме иногда появляется драйв, иногда проскальзывают неплохие шутки, есть парочка удачных сцен… Но эти «проблески», как назло, тонут в общем бардаке и безвкусице. И фильм, как боксер-недоучка, яростно машет кулаками в разные стороны – но никак не может попасть в цель.

Кадр из фильма «Держи удар, детка!»

Расписание и покупка билетов на фильм «Держи удар, детка!»

В российском прокате с 6 октября 2016 года

Вера Алёнушкина