Герой приключенческого сериала «Голова Хоакина Мурьеты» известен на весь мир как «мексиканский Робин Гуд». Честь, совесть и правда важнее для Хоакина Мурьеты, чем деньги, слава и личные амбиции. Он оказывается вне закона, однако его истинная цель не преступна, а благородна. Однажды он встречается со своим тезкой – Хоакином Каррильо, который также находится в розыске и буквально балансирует на лезвии бритвы. Мужчины объединяются, чтобы восстать против общего врага – бандита и головореза Гарри Лава.