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Голова Хоакина Мурьеты (2023 - …)

La Cabeza de Joaquín Murrieta
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Герой приключенческого сериала «Голова Хоакина Мурьеты» известен на весь мир как «мексиканский Робин Гуд». Честь, совесть и правда важнее для Хоакина Мурьеты, чем деньги, слава и личные амбиции. Он оказывается вне закона, однако его истинная цель не преступна, а благородна. Однажды он встречается со своим тезкой – Хоакином Каррильо, который также находится в розыске и буквально балансирует на лезвии бритвы. Мужчины объединяются, чтобы восстать против общего врага – бандита и головореза Гарри Лава.

В ролях
В ролях
Эндрю Лелэнд Роджерс
Алехандро Спейцер
Стив Уилкокс
Лайам Шарп
Хуан Мануэль Берналь
Майкл Уилсон Морган
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Голова Хоакина Мурьеты»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Голова Хоакина Мурьеты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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