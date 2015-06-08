В центре событий оказывается молодая привлекательная девушка по имени Арлетт, которая мечтает блистать на подиумах и сниматься для глянцевых журналов. Арлетт готова на все для того, чтобы стать супермоделью. Ради этого она отправляется вместе со своей мамой Каролиной в Сан-Паулу, где активно ходит на разные кастинги. В скором времени она получает предложение от известного агентства. Первые съемки и показы вскружили девушке голову, и она не сразу осознает, что агентство предоставляет услуги сексуального характера...