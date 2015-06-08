Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Тайные истины
Постер сериала Тайные истины
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Тайные истины

Тайные истины (2015 - 2021)

Verdades secretas 18+
Год выпуска 2015
Страна Бразилия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал TV Globo
Продолжительность сериала 76 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая привлекательная девушка по имени Арлетт, которая мечтает блистать на подиумах и сниматься для глянцевых журналов. Арлетт готова на все для того, чтобы стать супермоделью. Ради этого она отправляется вместе со своей мамой Каролиной в Сан-Паулу, где активно ходит на разные кастинги. В скором времени она получает предложение от известного агентства. Первые съемки и показы вскружили девушке голову, и она не сразу осознает, что агентство предоставляет услуги сексуального характера...

В ролях
В ролях
Рейнальдо Джанеккини
Рейнальдо Джанеккини
Дрика Мораэс
Гэбриел Леоне
Гэбриел Леоне
Родриго Ломбарди
Джоао Витор Силва
Камила Кейроз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Тайные истины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 64 эпизода
 
Тайные истины - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 51 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше