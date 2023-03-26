20 лет назад она покорила весь мир: 41-летняя супермодель ужасает своим видом народ (фото)

Алессандра Амбросио начала модельную карьеру в возрасте 15 лет, а первой крупной работой стала обложка журнала ELLE. С того времени знаменитость неустанно покоряет подиумы, успев поработать практически со всеми именитыми дизайнерами, и практически каждый день находится под пристальным наблюдением миллионов поклонников.

Как с удивлением отмечают фанаты, в обычной жизни Алессандра не выглядит ни как на подиумах, ни как в своих социальных сетях. Супермодель похожа на самую обычную девушку, которая не тратит время на уход за собой и прическу, предпочитая обычный пучок.

Неожиданные перемены пугают даже преданных поклонников знаменитости. В блогах они отмечают, что не ожидали от Алессандры, что она настолько забросит себя.

При этом в блогах знаменитость никогда не делится «честными» кадрами папарацци, которые врасплох застают ее на улице. Алессандра старается поддерживать репутацию супермодели, однако подобные снимки все равно регулярно оказываются в СМИ.