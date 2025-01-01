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Спектакль Игроки

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Захватывающая комедия о хитростях и уловках. На сцене — звезды театра и кино

Приглашаем вас на спектакль «Авантюрист и шулер», который перенесет вас в мир азартных игр и неожиданных поворотов судьбы. Главный герой, Ихарев, - настоящий мастер обмана, обладающий выдающимся умом и сообразительностью. Он приезжает в уездный город и останавливается в трактире, где начинается напряженная игра в карты.

Вооружившись краплёной колодой, Ихарев решает подзаработать на наивных игроков. Но ему не повезло: вскоре он встречает соперников, не менее хитрых и опытных, которые также стремятся получить свой куш. Это приводит к увлекательной борьбе умов и хитростей, в которой каждый шаг может стать решающим.

Творческий подход и яркие исполнители

Пьеса, написанная талантливым автором, сочетает в себе драму, юмор, интригу и сатиру. Режиссер, известный своими креативными интерпретациями, создал новое искрометное прочтение, полное яркой молодой энергии и авантюризма. В спектакле участвуют популярные актеры театра и кино, чьи выступления не оставят зрителей равнодушными.

Информация для зрителей

Спектакль идет с антрактом. Обратите внимание, что состав исполнителей может измениться без предварительного уведомления.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, полное неожиданных поворотов и комических ситуаций. Ждем вас в нашем театре!

В ролях
Илья Бледный
Илья Бледный
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Илья Коробко
Илья Коробко
Владислав Гандрабура
Алексей Демидов
Алексей Демидов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 5 октября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1500 ₽

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