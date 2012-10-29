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Киноафиша Сериалы Спасти босса

Спасти босса (2012 - 2012)

Spasti bossa 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Комедийный телесериал о необычном служебном романе. Девушка Женя Шевчук (Алёна Криг) с детства была бунтаркой, участвовала в уличных драках и считалась далеко не самой лучшей ученицей в школе. Боевой характер и обострённое чувство справедливости мешают героине найти хорошую работу и она временно работает официанткой, продолжая рассылать резюме перспективным работодателям. Наконец её приглашают на собеседование в престижную компанию, на должность ассистентки директора. Однако, эта «чудесная» работа с подвохом — начальник Александр (Илья Иосифов) эгоистичный неврастеник под наблюдением у психотерапевта, сработаться с которым может далеко не каждый. Поначалу Жене приходится нелегко, ведь кроме всего прочего директор ещё и лентяй. Кажется, в такого человека просто невозможно влюбиться, но вскоре между героями возникают тёплые чувства, грозящие перерасти в настоящий служебный роман.
 

В ролях
В ролях
Ксения Хаирова
Ксения Хаирова
Илья Иосифов
Илья Иосифов
Илья Коробко
Илья Коробко
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Оксана Дорохина
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Спасти босса - Сезон 1 Сезон 1
2012, 24 эпизода
 
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