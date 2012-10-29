Комедийный телесериал о необычном служебном романе. Девушка Женя Шевчук (Алёна Криг) с детства была бунтаркой, участвовала в уличных драках и считалась далеко не самой лучшей ученицей в школе. Боевой характер и обострённое чувство справедливости мешают героине найти хорошую работу и она временно работает официанткой, продолжая рассылать резюме перспективным работодателям. Наконец её приглашают на собеседование в престижную компанию, на должность ассистентки директора. Однако, эта «чудесная» работа с подвохом — начальник Александр (Илья Иосифов) эгоистичный неврастеник под наблюдением у психотерапевта, сработаться с которым может далеко не каждый. Поначалу Жене приходится нелегко, ведь кроме всего прочего директор ещё и лентяй. Кажется, в такого человека просто невозможно влюбиться, но вскоре между героями возникают тёплые чувства, грозящие перерасти в настоящий служебный роман.