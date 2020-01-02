Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

Постановка
Театриум на Серпуховке 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Гоголь ассоциируется с мистикой, не так ли? Ну что-ж! В видении режиссера Ильи Бледного нет никакой мистики, свиных пятаков, тяжёлых век или красной свитки! Здесь известная пьеса воплотилась новым искрометным прочтением, полным яркой молодой энергии и авантюризма, в исполнении прекрасных популярных актеров театра и кино. Для Вас за карточным столом играют: Илья Бледный Илья Коробко Иван Стебунов Алексей Демидов Михаил Маликов Александр Алёшкин Юрий Бессонов Ярослав Жалнин А в чём, собственно суть? Авантюрист-мечтатель и шулер по призванию Ихарев обладает необычайным умом и сообразительностью, что очень помогает ему в его сомнительных заработках. Как-то приехав в уездный город, он останавливается в трактире, где идет активная игра в карты. Вооружившись крапленой колодой, он решает поживиться за их счет. Но не тут-то было... Надо же такому случиться – находятся точно такие же сообразительные и хитрые господа, которые тоже хотят свой куш. Желая переплюнуть великих знатоков своего дела, главный герой сам попадает в весьма сложную ситуацию…

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Владислав Гандрабура
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Михаил Маликов
Михаил Маликов
Филипп Бледный
Филипп Бледный

Фотографии

Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше