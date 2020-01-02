Гоголь ассоциируется с мистикой, не так ли? Ну что-ж! В видении режиссера Ильи Бледного нет никакой мистики, свиных пятаков, тяжёлых век или красной свитки! Здесь известная пьеса воплотилась новым искрометным прочтением, полным яркой молодой энергии и авантюризма, в исполнении прекрасных популярных актеров театра и кино. Для Вас за карточным столом играют: Илья Бледный Илья Коробко Иван Стебунов Алексей Демидов Михаил Маликов Александр Алёшкин Юрий Бессонов Ярослав Жалнин А в чём, собственно суть? Авантюрист-мечтатель и шулер по призванию Ихарев обладает необычайным умом и сообразительностью, что очень помогает ему в его сомнительных заработках. Как-то приехав в уездный город, он останавливается в трактире, где идет активная игра в карты. Вооружившись крапленой колодой, он решает поживиться за их счет. Но не тут-то было... Надо же такому случиться – находятся точно такие же сообразительные и хитрые господа, которые тоже хотят свой куш. Желая переплюнуть великих знатоков своего дела, главный герой сам попадает в весьма сложную ситуацию…