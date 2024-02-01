Одинокий и принципиальный Коля и взбалмошная Ира представляющие конкурирующие архитектурные бюро, соревнуются за тендер. Выиграть может компания с интересной концепцией и с кристально чистой репутацией. Ира, во время брифа узнает, что ее молодой человек изменяет ей в командировке, что ставит ее заведомо в проигрышное положение по тендеру. По совету своей подруги, она решает «уронить» репутацию конкурента, чтобы выиграть проект и не лишиться работы. Но Коля принимает вызов, и начинается настоящая борьба. Легкая романтическая комедия, снятая на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra.