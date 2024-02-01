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Киноафиша Сериалы Вне конкуренции

Вне конкуренции (2024 - 2024)

Vne konkurencii 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 50 минут

О чем сериал

Одинокий и принципиальный Коля и взбалмошная Ира представляющие конкурирующие архитектурные бюро, соревнуются за тендер. Выиграть может компания с интересной концепцией и с кристально чистой репутацией. Ира, во время брифа узнает, что ее молодой человек изменяет ей в командировке, что ставит ее заведомо в проигрышное положение по тендеру. По совету своей подруги, она решает «уронить» репутацию конкурента, чтобы выиграть проект и не лишиться работы. Но Коля принимает вызов, и начинается настоящая борьба. Легкая романтическая комедия, снятая на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra.

В ролях
В ролях
Илья Коробко
Илья Коробко
Пелагея Невзорова
Пелагея Невзорова
Сергей Рожнов
Алина Дашкевич
Дарья Пирязева
Инна Пономарева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Вне конкуренции - Сезон 1 Сезон 1
2024, 5 эпизодов
 
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