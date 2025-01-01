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Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

"Игроки". Комедия с блистательным актерским составом в Самаре 

Авантюрист и шулер Ихарев обладает необычайным умом и сообразительностью, что помогает ему в его сомнительных заработках. В этот раз, оказавшись в уездном городке, он останавливается в трактире, где разгорается активная игра в карты.

Непредвиденные обстоятельства

Вооружившись краплёной колодой, Ихарев решает поживиться за счет местных игроков. Однако, как это часто бывает в азартных играх, на его пути встречаются не менее сообразительные соперники, которые также жаждут выиграть. В стремлении превзойти великих знатоков своего дела, главный герой оказывается в ловушке, из которой выбраться совсем непросто.

Уникальная интерпретация

Непревзойдённый автор вложил в эту пьесу все: драму, юмор, интригу и сатиру. В руках талантливого режиссёра известная пьеса обретает новое искромётное прочтение, наполненное яркой молодой энергией и авантюризмом. Зрители смогут насладиться выступлением прекрасных актеров театра и кино, каждый из которых привносит в спектакль свою уникальную харизму.

Полезная информация

Спектакль идет с антрактом, так что у зрителей будет возможность обсудить увиденное и насладиться атмосферой театра. Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории, полной неожиданных поворотов и захватывающих моментов.

В ролях
Илья Бледный
Илья Бледный
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Илья Коробко
Илья Коробко
Владислав Гандрабура
Алексей Демидов
Алексей Демидов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 6 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1500 ₽

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