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Горящие письма
Билеты от 800₽
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Спектакль Горящие письма

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вечный Поединок Любви

«Она красива, талантлива, остроумна. Хозяйка одного из московских салонов, где царит атмосфера прекрасной музыки и поэзии. Ее история любви закончилась давно… Но неожиданно почти забытое чувство вспыхнет как в первый раз — истории любви, как вечного поединка между мужчиной и женщиной.»

Сюжет

В спектакле «Горящие письма» разворачивается трогательная история двух молодых героев — Юрия и Зинаиды, гостей салона. Их любовь сталкивается с множеством преград, и единственной связующей нитью между ними становятся письма. Эти послания, наполненные нежностью и страстью, натянуты до предела, ведь любить — это всегда скользить по тонкому льду, идти по краю пропасти, гореть, взлетать и падать, ранить и спасать.

Лирика и История

Спектакль является лиричным романом по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича, которая была написана в 1889 году. Это произведение стало первым режиссёрским опытом К. С. Станиславского на сцене Московского Общества Искусства и Литературы (МОИиЛ). Также в этом спектакле дебютировала великая актриса В.Ф. Комиссаржевская, что делает его исторически значимым для русского театра.

Интересные Факты

  • «Горящие письма» — это не только история любви, но и глубокое исследование человеческих отношений.
  • Пьеса Гнедича вдохновила не одно поколение театральных деятелей и зрителей.
  • Постановка Станиславского заложила основы для многих будущих театральных экспериментов.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который сочетает в себе красоту музыки, поэзии и неподражаемую атмосферу театра.

Режиссер
Кирилл Белевич
Кирилл Белевич
В ролях
Наталья Шеховцева
Екатерина Лисовая
Даниил Коробейников
Дмитрий Крючков
Петр Урбановичус

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Горящие письма

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