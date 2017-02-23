История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов. И советским, и польским военным мешают действующие в районе немецкие силы. Прибыв на место, бойцы обнаруживают неподалеку полуразрушенный монастырь, в котором скрывается группа глухих сирот и их воспитательница Ева. Артиллеристы изо всех сил стараются сохранить жизни детей, не уклонившись при этом от исполнения своего долга.