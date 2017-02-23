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Постер сериала Боевая Единичка
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Киноафиша Сериалы Боевая Единичка

Боевая Единичка (2017 - 2017)

Boevaya Edinichka 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов. И советским, и польским военным мешают действующие в районе немецкие силы. Прибыв на место, бойцы обнаруживают неподалеку полуразрушенный монастырь, в котором скрывается группа глухих сирот и их воспитательница Ева. Артиллеристы изо всех сил стараются сохранить жизни детей, не уклонившись при этом от исполнения своего долга.

В ролях
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Габриэлян
Сергей Габриэлян
Анна Прус
Илья Коробко
Илья Коробко
Арина Борисова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Боевая Единичка - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
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