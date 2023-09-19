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Киноафиша Новости Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

19 сентября 2023 14:02
Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

Вырваться из провинциального городка Жупа оказывается необычайно сложно.

Кинокомпания 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр Premier объявили о старте съемок занимаельного фильма «Один хороший день» во главе с Анастасией Талызиной, известной по главной женской роли в вышедшем недавно триллере «Кентавр».

Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

В центре сюжета — стремящаяся к самореализации девушка по имени Катя (Талызина). Она грезит о карьере успешного модельера и собирается перебраться в столицу. Пока же она прозябает в поселке под названием Жупа, живя вместе с матерью, которая совершенно иначе смотри на будущее дочери. Когда терпение Кати лопается, она твердо решает покинуть родные края, но внезапно оказывается жертвой временной петли, вынужденная из раза в раз переживать один и тот же сумасшедший день. Главной героине придется выяснить, что происходит, и найти решение этой сверхъестественной проблемы.

Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»

Режиссером фильма выступает Кирилл Белевич. В актерский состав вместе с Талызиной вошли снимаются Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко и другие. Также в картине появится певица Наташа Королева в роли самой себя.

В прокат «Один хороший день» выйдет в 2024 году. Точная дата пока не анонсирована. После состоится релиз на Premier.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Елена Королева
Елена Королева
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