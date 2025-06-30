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Киноафиша Новости Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»

Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»

30 июня 2025 12:04
Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»

Сюжет напоминает «Скорость» и «Тайлера Рейка: Операция по спасению», но спецэффекты оставляют желать лучшего.

Кинокомпания Vertical представила трейлер сурового боевика во главе с Лиамом Нисоном «Ледяной драйв: Месть» (Ice Road: Vengeance), который является сиквелом «Ледяного драйва» 2021 года. Цифровой релиз за рубежом состоится уже 1 июля.

В первой части водитель грузовика Майк МакКанн (Нисон) берется за опаснейшую миссию, которая заключается в пересечении канадского озера, покрытого хрупким слоем льда. Во второй же части главный герой прибывает в Непал, чтобы рассеять прах покойного брата над Эверестом. Персонаж Нисона вместе с молодой проводницей (Фань Бинбин) садится на автобус, чей маршрут пролегает через крутые горные хребты. По пути автобус захватывают террористы. В ролике можно увидеть, что Майку удается обезвредить бандитов, но это становится лишь началом умопомрачительных и опасных приключений.

Актерский состав дополнили Маркус Томас, Махеш Джаду, Грейс О’Салливан, Амелия Бишоп и другие. Автором сценария и режиссером выступает Джонатан Хенсли, снявший оригинальный фильм, а также «Карателя» (2004) и «Ирландца» (2010).

18 июля с Нисоном также выйдет перезапуск «Голого пистолета».

Фото: Vertical
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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