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Киноафиша Новости Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом обрел дату выхода в России

Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом обрел дату выхода в России

14 июня 2023 13:53
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом обрел дату выхода в России

Лента о куртизанке, обольстившей французского короля, выйдет в РФ этим летом.

Костюмированная мелодрама с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри», в прошлом месяце презентованная на 76-м Каннском кинофестивале, обрела официальную дату выхода в России. Дистрибьютор Russian World Vision выпустит фильм в отечественный прокат 20 июля, а спустя некоторое время лента будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Действие разворачивается во Франции в XVIII веке. В центре сюжета — Жанна Вобернье (Майвенн), предприимчивая молодая женщина из рабочего класса, жаждущая удовольствий и культурного обогащения. Чтобы подняться по ступеням социальной лестницы, главная героиня использует свой интеллект и природное обаяние. Судьба сводит ее с королем Людовиком XV (Депп), после чего у них завязываются романтические отношения. На этом фоне к уставшему монарху возвращается угасший за годы правления вкус к жизни. Не подозревая о ее статусе куртизанки, он приглашает Жанну в Версаль, однако приезд женщины возмущает двор и запускает паутину хитроумных интриг.

«Жанна Дюбарри» является шестым полнометражным режиссерским проектом Майвенн и самым амбициозным на сегодняшний день. По признанию звезды, идея создания картины пришла к ней во время просмотра «Марии-Антуанетты» Софии Копполы. В актерский состав исторического байопика также вошли Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Марианн Басле, Индия Хэйр, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и Бенжамен Лаверн.

Фото: Russian World Vision
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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