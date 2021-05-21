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Постер к сериалу МОДОК
Постер к сериалу МОДОК
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы МОДОК
МОДОК (2021 - …) Marvel's M.O.D.O.K.
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 5 часов 0 минут
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О чем сериал

«МОДОК» – анимационный сериал от Hulu, в основу которого легли комиксы об одном из суперзлодеев вселенной Marvel. Его главный герой – Мобильный Организм Для Организации Катастроф или сокращенно МОДОК, единственным стремлением которого с детства было порабощение всего мира. Однако он вырос, его семейная жизнь рушится, он едва сводит концы с концами, а достичь мирового господства ему так и не удалось. Когда его организация «АИМ» оказывается банкротом, а постоянные поражения в схватках с «Мстителями» становятся все невыносимее, МОДОКу приходится столкнуться с новой, куда более серьезной проблемой – кризисом среднего возраста.

МОДОК - трейлер первого сезона
МОДОК
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Бен Шварц
Бен Шварц Lou
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
МОДОК - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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