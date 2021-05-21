«МОДОК» – анимационный сериал от Hulu, в основу которого легли комиксы об одном из суперзлодеев вселенной Marvel. Его главный герой – Мобильный Организм Для Организации Катастроф или сокращенно МОДОК, единственным стремлением которого с детства было порабощение всего мира. Однако он вырос, его семейная жизнь рушится, он едва сводит концы с концами, а достичь мирового господства ему так и не удалось. Когда его организация «АИМ» оказывается банкротом, а постоянные поражения в схватках с «Мстителями» становятся все невыносимее, МОДОКу приходится столкнуться с новой, куда более серьезной проблемой – кризисом среднего возраста.