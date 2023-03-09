Художник Оуэн Уилсон теряет популярность и впадает в отчаяние в новом трейлере фильма «Живопись»

В сети появился полноценный трейлер комедии с Оуэном Уилсоном «Живопись» (Paint), в которой актер сыграл художника и телеведущего, прототипом которого стал живописец Боб Росс, тоже работавший на телевидении. Фильм выйдет в прокат 7 апреля.

Фильм расскажет о Карле Наргле (Уилсон), который является главным художником на общественном телевидении Вермонта. На протяжении десятилетий он купается в лучах славы и пользуется огромной популярностью среди женщин, особенно тех, кто работает на телестанции. У него есть шикарная завивка, свой фургон и тысячи поклонников, но со временем рейтинг его шоу снижается, так что канал нанимает более молодую и талантливую коллегу Амброзию (Сиара Рене). После этого главный герой теряет былой авторитет, погружается в отчаяние, понемногу сходит с ума и пытается выяснить, что пошло не так.

Режиссером и сценаристом ленты является Брит МакАдамс («Тош.0»). Его сценарий в 2010 году вошел в знаменитый голливудский «Черный список», куда попадают только лучшие нереализованные тексты. В остальной актерский состав вошли Стивен Рут, Венди Маклендон-Кови, Люсия Струс, Микейла Уоткинс, Денни Диллон, Алисса Талбот и Уилл Блэгроув.

Этим летом Уилсона можно будет также увидеть в семейном блокбастере Disney «Особняк с привидениями» и втором сезоне сериала Marvel «Локи». Также актер сейчас ведет переговоры по поводу съемок в дорогостоящем ромкоме Netflix, который снимет режиссер Нэнси Майерс («Чего хотят женщины»).