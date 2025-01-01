Меню
Киноафиша Персоны Венди МакЛендон-Кови Награды

Награды и номинации Венди МакЛендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
Награды и номинации Венди МакЛендон-Кови
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Best Gut-Wrenching Performance
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
