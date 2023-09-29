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Очень плохая девчонка - дублированный трейлер
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Очень плохая девчонка. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 29 сентября 2023
Очень плохая девчонка – Когда-то Рен и ее подруги были настоящим ураганом на любой тусовке. Но время идет, и собраться вместе, как в былые времена, почти нет возможности. Кто-то смирился с новой тихой жизнью, а кто-то не готов оставлять шумные вечеринки позади. Чтобы собрать старую компашку снова, Рен идет на небольшую ложь, которая выходит из-под контроля. Теперь девушкам придется очень постараться, чтобы остаться близкими подругами. Это приключение либо окончательно разрушит их узы, либо укрепит их.
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