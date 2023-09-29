Нина Добрев симулирует рак в трейлере комедии «Очень плохая девчонка»

Российская прокатная компания Global Film выпустила дублированный трейлер комедийного фильма «Очень плохая девчонка» во главе со звездой сериала «Дневники вампира» Ниной Добрев. В отечественный прокат картина выйдет 19 октября.

В центре сюжета — девушка по имени Рен (Добрев). У нее есть круг лучших подруг, сложившийся еще в школе. В те времена девчонки не упускали ни одной возможности потусоваться вместе, однако с тех пор многое изменилось. У каждой из подруг Рен уже есть собственная жизнь и семья, поэтому они все реже и реже собираются вместе. Одинокую Рен это очень расстраивает. Однажды она опрометчиво и импульсивно сообщает подругам, якобы у нее обнаружен рак. Тем самым главная героиня рассчитывает проводить с ними больше времени. Какое-то время это работает, но ситуация выходит из-под контроля, так что поддерживать обман становится невозможно.

Сняла фильм по собственному сценарию постановщица Дженнифер Крам, ранее принимавшая участие в создании таких известных картин, как «Начало», «Престиж» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В актерском составе также задействованы Венди Маклендон-Кови, Рэй Маккиннон, Шерри Кола, Дэн Баккедаль, Брэндон Майкал Смит, Стефани Кениг, Рэнди Уэйн и Хейли Магнус.