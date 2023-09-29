Нина Добрев симулирует рак в трейлере комедии «Очень плохая девчонка»
Главная героиня идет на беспечную ложь, чтобы вернуть подруг.
Российская прокатная компания Global Film выпустила дублированный трейлер комедийного фильма «Очень плохая девчонка» во главе со звездой сериала «Дневники вампира» Ниной Добрев. В отечественный прокат картина выйдет 19 октября.
В центре сюжета — девушка по имени Рен (Добрев). У нее есть круг лучших подруг, сложившийся еще в школе. В те времена девчонки не упускали ни одной возможности потусоваться вместе, однако с тех пор многое изменилось. У каждой из подруг Рен уже есть собственная жизнь и семья, поэтому они все реже и реже собираются вместе. Одинокую Рен это очень расстраивает. Однажды она опрометчиво и импульсивно сообщает подругам, якобы у нее обнаружен рак. Тем самым главная героиня рассчитывает проводить с ними больше времени. Какое-то время это работает, но ситуация выходит из-под контроля, так что поддерживать обман становится невозможно.
Сняла фильм по собственному сценарию постановщица Дженнифер Крам, ранее принимавшая участие в создании таких известных картин, как «Начало», «Престиж» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В актерском составе также задействованы Венди Маклендон-Кови, Рэй Маккиннон, Шерри Кола, Дэн Баккедаль, Брэндон Майкал Смит, Стефани Кениг, Рэнди Уэйн и Хейли Магнус.