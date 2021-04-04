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Постер к сериалу Бердгерл
Постер к сериалу Бердгерл
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Киноафиша Сериалы Бердгерл
Бердгерл (2021 - …) Birdgirl 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Бердгерл» — новый анимационный сериал, который является сиквелом популярных в начале нулевых шоу о бывшем супергерое Харви Бердмане, который оказывает различные юридические услуги в крупной американской фирме. В центре событий нового сериала оказывается наследница Бердмана – его дочь по имени Джуди. Именно она впоследствии и примеряет на себя образ Бердгерл. Ситуация усугубляется тем фактом, что сама Джуди не очень уверена в том, что хочет заниматься делом жизни отца: они с Харви никогда не были близки. Но по ходу развития событий главная героиня понимает, что не может оставлять преступников безнаказанными.

Бердгерл - трейлер второго сезона
Бердгерл
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николас Браун
Николас Браун
Тони Хейл
Тони Хейл
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Рон Фанчес
Рон Фанчес
Джон Доумен
Джон Доумен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бердгерл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Бердгерл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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