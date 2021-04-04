«Бердгерл» — новый анимационный сериал, который является сиквелом популярных в начале нулевых шоу о бывшем супергерое Харви Бердмане, который оказывает различные юридические услуги в крупной американской фирме. В центре событий нового сериала оказывается наследница Бердмана – его дочь по имени Джуди. Именно она впоследствии и примеряет на себя образ Бердгерл. Ситуация усугубляется тем фактом, что сама Джуди не очень уверена в том, что хочет заниматься делом жизни отца: они с Харви никогда не были близки. Но по ходу развития событий главная героиня понимает, что не может оставлять преступников безнаказанными.