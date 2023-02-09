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Киноафиша Новости Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска»

Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска»

9 февраля 2023 11:52
Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска»

Фильм о персонаже, чьим прототипом стал Роберт Росс, выйдет на экраны в начале апреля.

Кинокомпания IFC выпустила трейлер и постер комедии «Краска» (Paint). Главные роли в фильме сыграли Оуэн Уилсон («Локи»), Микейла Уоткинс («Медвежонок Бригсби»), Венди Маклендон-Кови («Ринго 911»), Сиара Рене («Флэш»), Лусия Струс («50 первых поцелуев»).

Главный герой — Карл Нагил (Уилсон), ведущий популярнейшей обучающей телепередачи для художников в штате Вермонт. Кажется, у него есть все, о чем только можно мечтать: толпы фанатов, большой фургон и даже химическая завивка. Но однажды его аудитория решает переключить внимание на новую молодую ведущую, и Карл начинает медленно терять свою популярность.

Образ Нагила явно был вдохновлен Робертом Россом, знаменитым ведущим обучающей телепередачи для художников «Радость рисования», выходившей на телеканале PBS с 1983 по 1994 год. Он скончался в 1995 году в возрасте 52 лет.

Режиссером и сценаристом фильма является Брит МакАдамс, наиболее известный по своей работе над документальной картиной «Кэтт Уильямс: Суета по-американски» и комединым сериалом «Тош.О». Продюсерами выступают Питер Брант («Местный») и Сэм Мэйдью («Высшая школа видеоигр»).

Премьера «Краски» состоится 7 апреля этого года.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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