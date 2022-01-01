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Джиа Каридес

Gia Carides
Джиа Каридес
Джиа Каридес Gia Carides
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Дата рождения
7 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сидней, Австралия
Биография Джиа Каридес

Фильмография Джиа Каридес
История семьи Блум
История семьи Блум
драма, мелодрама 2020, Австралия / США
6.0
Письма убийцы
Письма убийцы
драма, криминал, детектив, триллер 1998, Великобритания / США
5.0
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