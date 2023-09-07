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Постер фильма Моя большая греческая свадьба 3
5.1
Киноафиша Фильмы Моя большая греческая свадьба 3
5.1

Моя большая греческая свадьба 3

, 2023
My Big Fat Greek Wedding 3
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Моя большая греческая свадьба 3
5.1

О фильме

Присоединяйтесь к семье Портокалос, отправляющейся на воссоединение семьи в Грецию, чтобы отправиться в душевное и уморительное путешествие, полное любви, поворотов и неожиданностей.

В ролях

Елена Кампурис
Елена Кампурис
Paris
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Ian
Лэйни Казан
Лэйни Казан
Maria
Ниа Вардалос
Ниа Вардалос
Toula
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Nick
Джиа Каридес
Джиа Каридес
Nikki
Джои Фатон
Angelo
Андреа Мартин
Тётя Вула
Мария Вакратсис
Aunt Frieda
Elias Kacavas
Aristotle
Режиссер Ниа Вардалос
Сценарист Ниа Вардалос
Композитор Стефани Эконому
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 сентября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
7 сентября 2023 Австралия PG
7 сентября 2023 Австрия
8 сентября 2023 Азербайджан
8 сентября 2023 Болгария
21 сентября 2023 Бразилия 12
8 сентября 2023 Великобритания 12A
7 сентября 2023 Германия 0
14 сентября 2023 Греция
7 сентября 2023 Грузия PG-13
14 сентября 2023 Израиль All
8 сентября 2023 Ирландия 12A
8 сентября 2023 Испания 12
12 октября 2023 Италия T
7 сентября 2023 Канада 14A
8 сентября 2023 Кыргызстан
8 сентября 2023 Молдавия
7 сентября 2023 Нидерланды 12
8 сентября 2023 Польша
7 сентября 2023 Пуэрто-Рико PG-13
8 сентября 2023 Румыния o.A.
8 сентября 2023 США PG-13
7 сентября 2023 Сербия
7 сентября 2023 Словакия
8 сентября 2023 Таджикистан
8 сентября 2023 Узбекистан
8 сентября 2023 Финляндия S
7 сентября 2023 Хорватия
7 сентября 2023 Черногория
7 сентября 2023 Чехия U
22 сентября 2023 Эстония
20 сентября 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $38 831 076
Производство Artistic Films, Focus Features, Gold Circle Films
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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