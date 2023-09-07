Присоединяйтесь к семье Портокалос, отправляющейся на воссоединение семьи в Грецию, чтобы отправиться в душевное и уморительное путешествие, полное любви, поворотов и неожиданностей.
|7 сентября 2023
|Австралия
|PG
|7 сентября 2023
|Австрия
|8 сентября 2023
|Азербайджан
|8 сентября 2023
|Болгария
|21 сентября 2023
|Бразилия
|12
|8 сентября 2023
|Великобритания
|12A
|7 сентября 2023
|Германия
|0
|14 сентября 2023
|Греция
|7 сентября 2023
|Грузия
|PG-13
|14 сентября 2023
|Израиль
|All
|8 сентября 2023
|Ирландия
|12A
|8 сентября 2023
|Испания
|12
|12 октября 2023
|Италия
|T
|7 сентября 2023
|Канада
|14A
|8 сентября 2023
|Кыргызстан
|8 сентября 2023
|Молдавия
|7 сентября 2023
|Нидерланды
|12
|8 сентября 2023
|Польша
|7 сентября 2023
|Пуэрто-Рико
|PG-13
|8 сентября 2023
|Румыния
|o.A.
|8 сентября 2023
|США
|PG-13
|7 сентября 2023
|Сербия
|7 сентября 2023
|Словакия
|8 сентября 2023
|Таджикистан
|8 сентября 2023
|Узбекистан
|8 сентября 2023
|Финляндия
|S
|7 сентября 2023
|Хорватия
|7 сентября 2023
|Черногория
|7 сентября 2023
|Чехия
|U
|22 сентября 2023
|Эстония
|20 сентября 2023
|Южная Корея
|12