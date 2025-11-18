«Только во сне»: Рецензия Киноафиши

Сны — теплое убежище для мятущегося сознания — давние друзья мультипликации. Один из ее отцов Уинзор Маккей еще в 1920-е нарисовал целую серию фильмов о любителе гренок с сыром, которые пробуждали в нем особенно яркие сны (Уинзор называл их queer, не догадываясь о смыслах, которыми слово обогатится спустя столетие).

Дебютный полнометражный фильм Алекса Ву, совсем недавно вышедший на Netflix, (возможно неосознанно) рифмуется со «Снами любителей гренок». В первой сцене юная Стиви (Джоли Хоанг-Раппапорт) вспоминает, как счастлива была ее семья. Папа (Симу Лю) учил ее жарить гренки, а мама (Кристин Милиоти) подыгрывала их дурацким шуточкам, которые, кажется, может породить только нежная любовь родителя к своему отпрыску. Сон — а это был именно он — в кошмар превращает ужасающая Стиви реальность существования младшего брата Эллиота (Элиас Янссен), после появления которого царившая в отношениях родителей гармония сменилась скандалами и ссорами.

В основном из-за работы. Мечтательный папа уже второй год пишет новый альбом и по-прежнему играет в группе, в которой когда-то солировала жена, ставшая преподавателем. Поступившее ей предложение на кафедре университета в Дулуте ставит вопрос о будущем семьи — папа плохо приспосабливается к переменам и не хочет переезжать. Стиви это слишком хорошо осознает и готова на все, чтобы спасти семью и сделать родителей вновь счастливыми. Очень кстати ей и Эллиоту попадается старая книга о Песочном человеке (Омид Джалили) — владетеле снов, который способен превратить мечту девочки в реальность.

Ву и его соавтору сценария Эрику Бенсону, с которым они когда-то вместе сбежали из Pixar, удалось то, чем когда-то славилась студия анимации со знаменитой «ламповой» заставкой — облечь детские страхи и переживания (часто знакомые и взрослым) в талантливо нарисованную анимированную фантазию.

Мир фильма ощущается живым во многом из-за круто написанной истории взросления и побочной линии отношений Стиви и Эллиота, которая покажется хорошо знакомой всякому, кто рос с озорным братом/вредной сестрой. Зацикленная на исправлении мира перфекционистка Стиви не только учится принимать все его несовершенства, но и находит, что некоторые из них — например, надоедливый выдумщик Эллиот — таят в себе скрытые достоинства. В том, как брат и сестра объединяются перед лицом конца света — для ребенка расставание родителей означает конец знакомого им мира — есть что-то потрясающе трогательное.

Визуально мультфильм выглядит чисто: вездесущих отсылок и пасхалок, которыми перенасыщены многие мультфильмы, здесь почти нет. Буйную цветастость эпизодов, в которых Стиви и Эллиот путешествуют во снах, Ву уравновешивает умеренной реалистичностью домашней обстановки. Семейка обитает в скромном домике, выкрашенном в несвежий желтый цвет; ведущая к нему побитая асфальтовая дорога радует трещинами и ямками.

Этот прием эстетически разделяет два мира и отвечает внутренней логики истории, ведь главным итогом путешествия Стиви и Эллиота оказывается простая и важная мысль: как бы ни был сладок сон, мечтать не вредно только до тех пор, пока иллюзия не заменяет собой реальность.