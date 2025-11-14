Наша рецензия
История спасения одной семьи. Сны — теплое убежище для мятущегося сознания — давние друзья мультипликации. Один из ее отцов Уинзор Маккей еще в 1920-е нарисовал целую серию фильмов о любителе гренок с сыром, которые пробуждали в нем особенно яркие сны (Уинзор называл их queer, не догадываясь о смыслах, которыми слово обогатится спустя столетие). Дебютный полнометражный фильм Алекса Ву, совсем недавно вышедший на Netflix, (возможно неосознанно) рифмуется со «Снами любителей гренок». В первой…