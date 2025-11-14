Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Только во сне

Только во сне

In Your Dreams 18+
О фильме

Однажды юная Стиви и её младший брат Эллиот, полная её противоположность, находят книгу, в которой рассказывается о Песочном человеке. Песочный человек даёт людям сны и может осуществить любую мечту. Вместе дети отправляются в мир снов, чтобы найти этого персонажа и загадать заветное желание — спасти брак родителей и сохранить их семью.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 ноября 2025
Премьера в мире 14 ноября 2025
Производство Kuku Studios, Netflix Animation
Другие названия
In Your Dreams, En sueños, Dans tes rêves, Álmaidban, I dina drömmar, I natt drømmer vi, In Your Dreams - Im Traum ist alles möglich, In Your Dreams: Continua a sognare, Nos Seus Sonhos, Nos Teus Sonhos, Rüyalar Diyarında, W krainie snów, Лише уві сні, Только во сне, イン・ユア・ドリームズ: 願いがかなうなら, 白日夢奇遇記, 白日梦奇遇记
Режиссер
Эрик Бенсон
Эрик Бенсон
Александр Ву
Александр Ву
В ролях
Джоли Хоанг-Раппапорт
Джоли Хоанг-Раппапорт
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Симу Лю
Симу Лю
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Наша рецензия

История спасения одной семьи.
История спасения одной семьи. Сны — теплое убежище для мятущегося сознания — давние друзья мультипликации. Один из ее отцов Уинзор Маккей еще в 1920-е нарисовал целую серию фильмов о любителе гренок с сыром, которые пробуждали в нем особенно яркие сны (Уинзор называл их queer, не догадываясь о смыслах, которыми слово обогатится спустя столетие). Дебютный полнометражный фильм Алекса Ву, совсем недавно вышедший на Netflix, (возможно неосознанно) рифмуется со «Снами любителей гренок». В первой…

Отзывы о мультфильме

Новости о мультфильме
Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года
Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года В этом году вышло всего несколько мультфильмов от крупных студий, оставив свободное поле азиатским производителям. Анимация продолжает взрослеть, а более сложные сюжеты чаще уходят в сериалный формат, но среди премьер 2025-го все же есть несколько полнометражных картин, которые можно с удовольствием посмотреть всей семьей.
5 декабря 2025 11:17
