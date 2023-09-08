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Отель «Ройал»
The Royal Hotel
Отель «Ройал», 2023
2023 / Австралия / Великобритания / США
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Жанр:
триллер
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Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Китти Грин
В ролях
Джулия Гарнер
Джессика Хенвик
Херберт Нордрам
Хьюго Уивинг
Джеймс Фрешвилл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
6.8
IMDb
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2 постера
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Джулия Гарнер и Джессика Хенвик работают в зловещем баре в трейлере триллера «Отель «Ройал»
Фильм о путешественницах, попавших в смертельно опасную ловушку.
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8 сентября 2023 14:28
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