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The Royal Hotel

Отель «Ройал», 2023

2023 / Австралия / Великобритания / США
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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Китти Грин
Китти Грин
В ролях
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Джессика Хенвик
Джессика Хенвик
Херберт Нордрам
Херберт Нордрам
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Джеймс Фрешвилл
Джеймс Фрешвилл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.8 IMDb
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Постер фильма Отель «Ройал» 2 постера
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Джулия Гарнер и Джессика Хенвик работают в зловещем баре в трейлере триллера «Отель «Ройал» Фильм о путешественницах, попавших в смертельно опасную ловушку.
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8 сентября 2023 14:28
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