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Постер сериала Агент
Постер сериала Агент
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Агент

Агент (2014 - 2017)

Turn 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

1776 год, штат Нью-Йорк. Разгорается Война за независимость. Группа патриотов противостоит королевским войскам Великобритании и надеется выйти из-под влияния империи и получить автономные права и политическую самостоятельность. Фермер Абрахам Вудхалл становится одним из глав такой группировки. Выращивая капусту на Лонг-Айленде, он решает покончить со скучной жизнью, создав организацию «Калпер Ринг». Вместе с Джорджем Вашингтоном они планируют помочь колонистам в борьбе против британской короны. Ради такой подрывной деятельности им придется вести двойную жизнь и стать шпионами в тылу.

В ролях
В ролях
Джейми Белл
Джейми Белл
Берн Горман
Берн Горман
Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли
Джей Джей Филд
Джей Джей Филд
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Самуэль Рукия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Агент - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Агент - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Агент - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 10 эпизодов
 
Агент - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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