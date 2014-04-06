1776 год, штат Нью-Йорк. Разгорается Война за независимость. Группа патриотов противостоит королевским войскам Великобритании и надеется выйти из-под влияния империи и получить автономные права и политическую самостоятельность. Фермер Абрахам Вудхалл становится одним из глав такой группировки. Выращивая капусту на Лонг-Айленде, он решает покончить со скучной жизнью, создав организацию «Калпер Ринг». Вместе с Джорджем Вашингтоном они планируют помочь колонистам в борьбе против британской короны. Ради такой подрывной деятельности им придется вести двойную жизнь и стать шпионами в тылу.