О персоне
Фильмография
Марк Коулз Смит
Mark Coles Smith
Киноафиша
Персоны
Марк Коулз Смит
Марк Коулз Смит
Mark Coles Smith
Дата рождения
22 февраля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Брум, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Дарвин - конечная остановка
(2015)
7.2
Рыбка унывака. Подводное приключение
(2025)
Билеты
7.1
Яблочный уксус
(2025)
Фильмография Марк Коулз Смит
Жанр
Все
Анимация
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2015
2013
Все
12
Фильмы
9
Сериалы
3
Актер
12
7.1
Яблочный уксус
драма, криминал
2025, Австралия/Великобритания
7.2
Рыбка унывака. Подводное приключение
The Pout-Pout Fish
приключения, анимация, комедия
2025, Австралия / США
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Зверь войны
Beast of War
боевик, биография, драма
2025, Австралия
6.1
В поисках живых
We Bury the Dead
триллер
2024, Австралия / США
Смотреть трейлер
5.8
Кид Сноу
Kid Snow
драма
2024, Австралия
6.2
Очистка
драма, детектив, триллер
2023, Австралия
6.8
Страшилка и тайна города света
Scarygirl
приключения, анимация, фэнтези
2023, Австралия
Смотреть трейлер
6
Пушистые спасатели: Новая команда
Combat Wombat: Back 2 Back
анимация
2023, Австралия
Смотреть трейлер
6.5
Дикая река
триллер, криминал
2022, Австралия
5.9
Оккупация: миссия «Дождь»
Occupation: Rainfall
фантастика, боевик
2021, Австралия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Дарвин - конечная остановка
Last Cab to Darwin
комедия, драма
2015, Австралия
5.7
Жизненный опыт
Around the Block
драма
2013, США / Австралия
Смотреть трейлер
