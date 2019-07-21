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Постер сериала Агнцы божьи
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Киноафиша Сериалы Агнцы божьи

Агнцы божьи (2019 - 2019)

Lambs of God 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал Fox Showcase
Продолжительность сериала 3 часа 36 минут

О чем сериал

Это история о вымирающем женском монашеском ордене. В центре событий оказываются три его последние представительницы Ифигения, Карла и Маргарита, которые живут в уединении на острове. Однажды их покой нарушает неожиданный гость с большой земли. Отец Игнатий рассказывает женщинам, что их монастырь будет уничтожен, так как считается необитаемым. Монахини намерены защитить свой дом. Они берут священника в плен и пытаются посвятить его в свой орден. Вот только появление мужчины раскрывает старые тайны.

Агнцы божьи - трейлер
Агнцы божьи  трейлер
В ролях
В ролях
Джессика Барден
Джессика Барден
Эсси Дэвис
Эсси Дэвис
Энн Дауд
Энн Дауд
Сэм Рид
Сэм Рид
Дэниэл Хеншэлл
Дэниэл Хеншэлл
Брэд МакМюррей
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Агнцы божьи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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