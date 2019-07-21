Это история о вымирающем женском монашеском ордене. В центре событий оказываются три его последние представительницы Ифигения, Карла и Маргарита, которые живут в уединении на острове. Однажды их покой нарушает неожиданный гость с большой земли. Отец Игнатий рассказывает женщинам, что их монастырь будет уничтожен, так как считается необитаемым. Монахини намерены защитить свой дом. Они берут священника в плен и пытаются посвятить его в свой орден. Вот только появление мужчины раскрывает старые тайны.