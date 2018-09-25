Многосерийный проект «Решала» – это история сорокалетнего парня по имени Рэй Шусмит, который в своей жизни ухитряется совмещать несовместимое. При том что он является хорошим отцом и любовником, а также поддерживает дружеские отношения со своей бывшей супругой и матерью его дочери, Рэй работает на криминального авторитета и вынужден выполнять его опасные поручения, в частности, выколачивать долги и даже совершать убийства. От хорошей работы Рэя порой зависит сразу несколько жизней, в том числе его собственная.