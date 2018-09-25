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Постер к сериалу Решала
Постер к сериалу Решала
Постер к сериалу Решала
Постер к сериалу Решала
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Решала
Решала (2018 - …) Mr Inbetween
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

Многосерийный проект «Решала» – это история сорокалетнего парня по имени Рэй Шусмит, который в своей жизни ухитряется совмещать несовместимое. При том что он является хорошим отцом и любовником, а также поддерживает дружеские отношения со своей бывшей супругой и матерью его дочери, Рэй работает на криминального авторитета и вынужден выполнять его опасные поручения, в частности, выколачивать долги и даже совершать убийства. От хорошей работы Рэя порой зависит сразу несколько жизней, в том числе его собственная.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Скотт Райан
Скотт Райан
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман Freddy
Мэтью Нэйбл
Мэтью Нэйбл Dave
Эдди Бару
Скотт Райан
Скотт Райан Ray Shoesmith
Брук Сатчуэлл
Брук Сатчуэлл Ally
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Решала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Решала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 11 эпизодов
 
Решала - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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