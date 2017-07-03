«Окча»: Рецензия Киноафиши

Не имей сто друзей, а имей одну суперсвинью

Отгремел Каннский фестиваль, и фильмы программы 2017 года постепенно становятся доступны обычному зрителю. Один из них – «Окча» корейского режиссёра Пон Джун-хо, снявшего не так давно мрачную антиутопию «Сквозь снег». У этих картин есть две общие черты. Первое – обе они являются англоязычными проектами постановщика. Второе – обеим не удалось попасть в российский прокат. Тем не менее «Окча» является одним из самых первых фильмов Каннского киносмотра, который дошел до публики. Дело в том, что релиз состоялся на вызвавшей во время вышеупомянутого фестиваля немалые споры платформе Netflix, и мы советуем вам не проходить мимо этой ленты.

Кадр из фильма «Окча»

Новая глава корпорации «Мирандо» (Тильда Суинтон) объявляет на весь мир о том, что был изобретён инновационный способ питания – суперсвиньи, которые не являются ген модифицированными и призваны спасти экологию, сберечь ресурсы и впечатлить всех своим вкусом. В качестве эксперимента нескольких таких свинок раздают фермерам в разных уголках планеты, чтобы выявить лучшую по истечении 10 лет. Спустя декаду, свинка по имени Окча становится лучшим другом для корейской девочки Миджи (Ан Со-хён). Но в один день идиллия рушится, когда американцы приезжают забрать Окчу в Нью-Йорк, чтобы сделать с ней то, для чего и планировался весь этот эксперимент, – разрезать на части и съесть. Но девочка не сдаётся и отправляется спасать лучшего друга.

Кадр из фильма «Окча»

В этом году наметилась небольшая фестивальная тенденция, хоть это и будет сказано слишком громко. Дело в том, что на Берлинском кинофестивале была представлена, да ещё и одержала победу, картина, в которой также фигурируют права животных. Речь идёт о фильме «О теле и душе» Ильдико Эньеди, который мы увидим лишь в октябре. Обе эти истории развиваются на фоне скотобойни и без прикрас демонстрируют всё, что там происходит. Тем самым можно сказать, что на смену остросоциальным проблемам, которые поднимали фестивальные победители 2016 года «Море в огне» и «Я, Дэниэл Блейк», пришли нравственно-экологические. И хоть «Окчу» награды обошли стороной, она стоит того, чтобы о ней говорить.

Кадр из фильма «Окча»

Возможно, кому-то фильм покажется спорным и чересчур пропагандистским. Кто-то и вовсе скажет, что это тщательно спланированный замысел веганов. До этого было снято немало документальных картин, после которых добрая половина посмотревших отказывалась от мяса. Но впервые снят именно художественный фильм, способный произвести тот же эффект, да ещё и попавший на мировой фестиваль. Вот только не о вреде мяса повествует «Окча». Прежде всего, это история о чистоте помыслов ребёнка и о том, как сложно невинности выстоять в борьбе против огромных корпораций, которыми заправляют корыстные, эгоистичные и беспощадные взрослые. И несмотря на то, что в глобальном масштабе вряд ли можно что-то изменить, а гниль так и будет покрывать планету, ты всё равно должен оставаться достойным человеком. Только так у человечества будет шанс.

Кадр из фильма «Окча»

Ещё одна из причин посмотреть «Окчу» – актёрский состав. Джилленхол продолжает радовать новыми образами. На этот раз перед вами самовлюблённый, неуравновешенный нытик, который является главным источником гэгов. Что касается всегда бесподобной Тильды Суинтон, то в этот раз она снова раздвоилась (привет последней ленте братьев Коэнов «Да здравствует, Цезарь!). Не отстаёт от коллег и Пол Дано, чуть ли не единственный положительный персонаж фильма, который растопит ваше сердечко. Однако даже ему далеко до светлой и проницательной игры юной Ан Со-хён, сыгравшей Миджу, которая затмевает всех взрослых.

Кадр из фильма «Окча»

В общем, не стоит бояться пропаганды, потому что в первую очередь перед вами трогательная история дружбы. Миджа, словно Дороти из «Волшебника страны ОЗ», готова пойти на всё, чтобы спасти своего четвероного друга, даже убежать из дома и попасть в эпицентр беспощадного урагана (в данном случае нью-йоркской скотобойни). А подобные истории, хоть и похожи одна на другую, всё равно редко оставляют равнодушными.

Трошина Олеся