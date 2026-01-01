Оповещения от Киноафиши
Ursula Yovich

Ursula Yovich

Дата рождения
15 ноября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр

Фильмография Ursula Yovich

Жанр
Год
Астрал. Амулет зла 7.3
Астрал. Амулет зла It Will Find You
ужасы, триллер 2025, Австралия
Смотреть трейлер
Билеты
Отель «Ройал» 6.3
Отель «Ройал» The Royal Hotel
триллер 2023, Австралия / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Жизненный опыт 5.7
Жизненный опыт Around the Block
драма 2013, США / Австралия
Смотреть трейлер
