Дата рождения
15 ноября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Астрал. Амулет зла
(2025)
Билеты
6.2
Отель «Ройал»
(2023)
5.7
Жизненный опыт
(2013)
Фильмография Ursula Yovich
7.3
Астрал. Амулет зла
It Will Find You
ужасы, триллер
2025, Австралия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Отель «Ройал»
The Royal Hotel
триллер
2023, Австралия / Великобритания / США
Смотреть трейлер
5.7
Жизненный опыт
Around the Block
драма
2013, США / Австралия
Смотреть трейлер
