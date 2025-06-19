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Blind River
Blind River
Blind River
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криминал
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Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$4 160
Производство
Anthem Entertainment
Другие названия
Blind River, Now I See, Vanished Out of Sight
Режиссер
Carissa Stutzman
В ролях
Анналиса Бассо
Стивен Огг
Jay Huguley
Tracy Campbell
Avalon Reign
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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