Анналиса Бассо
Награды
Награды и номинации Анналиса Бассо
Annalise Basso
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Анналиса Бассо
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
